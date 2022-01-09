В Мексике в тюрьме произошла массовая драка из-за денег: более полусотни пострадавших

В Мексике в тюрьме произошла массовая драка из-за денег: более полусотни пострадавших

Схватки начались после получения частью заключенных заработной платы.

На севере Мексики в тюрьме вспыхнули стычки. В результате 56 заключенных получили телесные повреждения.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что массовые столкновения между заключенными в тюрьме Аподака начались в пятницу. Причиной послужило вымогание денег среди групп заключенных.

Как сообщил министр общественной безопасности штата Нуэво-Леон Альдо Фаши, все ранения были причинены избиением, а огнестрельное оружие не применялось.

По его информации, заключенные работают на промышленных предприятиях и обычно получают зарплату в пятницу. Стычки произошли из-за того, что не менее пяти банд требовали деньги у других заключенных.

Напомним, что четырехлетняя девочка погибла в Алматы, что в Казахстане, после попадания под обстрел. Ребенок погиб от пулевого ранения в голову.

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