В Мексике во время протестов против абортов беременной тинейджерке на сцене сделали УЗИ

Изображения внутренней части матки девушки под аплодисменты толпы транслировались на больших экранах.
В Мехико в воскресенье, 3 октября, во время многотысячных протестов против абортов 15-летней девушке сделали ультразвуковую диагностику.
Об этом сообщает France 24.
Отмечается, что носилки с 15-летней Аной, которая находится на 38 неделе беременности, выкатили прямо на сцену. Изображение внутренней части матки девушки под аплодисменты толпы транслировались на больших экранах по обе стороны сцены.
"Все в порядке, готов к рождению", — заявил гинеколог Фернандо Уркиза после проведения УЗИ. Медик добавил, что "очень взволнован", чтобы участвовать в демонстрации.
На протесты против добровольного прерывания беременности в центре мексиканской столицы собрались около 10 тысяч человек, большинство из которых — члены католических групп. При осмотре Ани они молились и выкрикивали лозунги вроде "Законно или незаконно, аборт все равно убивает!".
Поводом для демонстраций стало принятое в прошлом месяце решение правительства о декриминализации абортов в Мексике. "Правительство превращает право на аборт в право на убийство", — заявила 56-летняя участница протестов Альма Белло.
Ее поддержала католическая активистка и глава Steps for Life Элисон Гонсалес, которая рассказала, что марш состоялся для демонстрации "национальной поддержки женщин".
Как сообщалось, в Мексике появился робот, помогающий женщинам делать аборты. Железный помощник выдает таблетки для прерывания беременности без рецепта.