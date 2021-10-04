В Мексике во время протестов против абортов беременной тинейджерке на сцене сделали УЗИ

В Мексике во время протестов против абортов беременной тинейджерке на сцене сделали УЗИ

Изображения внутренней части матки девушки под аплодисменты толпы транслировались на больших экранах.

В Мехико в воскресенье, 3 октября, во время многотысячных протестов против абортов 15-летней девушке сделали ультразвуковую диагностику.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что носилки с 15-летней Аной, которая находится на 38 неделе беременности, выкатили прямо на сцену. Изображение внутренней части матки девушки под аплодисменты толпы транслировались на больших экранах по обе стороны сцены.

"Все в порядке, готов к рождению", — заявил гинеколог Фернандо Уркиза после проведения УЗИ. Медик добавил, что "очень взволнован", чтобы участвовать в демонстрации.

На протесты против добровольного прерывания беременности в центре мексиканской столицы собрались около 10 тысяч человек, большинство из которых — члены католических групп. При осмотре Ани они молились и выкрикивали лозунги вроде "Законно или незаконно, аборт все равно убивает!".

Поводом для демонстраций стало принятое в прошлом месяце решение правительства о декриминализации абортов в Мексике. "Правительство превращает право на аборт в право на убийство", — заявила 56-летняя участница протестов Альма Белло.

Ее поддержала католическая активистка и глава Steps for Life Элисон Гонсалес, которая рассказала, что марш состоялся для демонстрации "национальной поддержки женщин".

Как сообщалось, в Мексике появился робот, помогающий женщинам делать аборты. Железный помощник выдает таблетки для прерывания беременности без рецепта.

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