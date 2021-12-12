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В Мексике взорвался склад пиротехники: есть погибшие и раненые

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В Мексике взорвался склад пиротехники: есть погибшие и раненые

Взрыв произошел в здании, которое функционировало как подпольная мастерская

В Мексике в результате взрыва пиротехники погибли два человека и 15 получили ранения.

Об этом сообщает издание aristeguinoticias.com.

Событие произошло вчера, 11 декабря, в Тултепеке, штат Мексика около 17:00. На пиротехническом складе раздался взрыв. На место прибыли подразделения полиции штата Мексики, а также гражданская защита штата и медицинских подразделений.

В результате взрыва погибли два человека и 15 получили ранения.

Инцидент произошел в доме, функционировавшем как подпольная мастерская. Через соцсети транслировали видео, на которых видны сильные пожары и вспышки, вызванные пиротехникой.

Напомним, что в Италии от взрыва обрушился жилой дом, под завалами ищут людей

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