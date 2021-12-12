В Мексике взорвался склад пиротехники: есть погибшие и раненые

Взрыв произошел в здании, которое функционировало как подпольная мастерская
В Мексике в результате взрыва пиротехники погибли два человека и 15 получили ранения.
Об этом сообщает издание aristeguinoticias.com.
Событие произошло вчера, 11 декабря, в Тултепеке, штат Мексика около 17:00. На пиротехническом складе раздался взрыв. На место прибыли подразделения полиции штата Мексики, а также гражданская защита штата и медицинских подразделений.
В результате взрыва погибли два человека и 15 получили ранения.
Инцидент произошел в доме, функционировавшем как подпольная мастерская. Через соцсети транслировали видео, на которых видны сильные пожары и вспышки, вызванные пиротехникой.
#QueNoSeTePase— Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) December 12, 2021
¡¡Nueva #explosión en Tultepec!! Este sábado 12 de desembre empezaron a circular estas imágenes en #RedesSociales.
Servicios de emergencia acudiren al lugar para atender la #emergencia. #Edomex #Atenció #NoticiasÉnfasis
@huemansantiago1 pic.twitter.com/9HJyXl1zJC
Напомним, что в Италии от взрыва обрушился жилой дом, под завалами ищут людей