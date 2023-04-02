В Мексике загорелся воздушный шар: два человека сгорели заживо (видео)

По меньшей мере, два человека погибли в результате пожара на воздушном шаре во время полета над Мексикой. Трагедия произошла над районом, где расположены пирамиды древнего города Теотиуакан.

Об этом сообщает abcnews.

Жертвами инцидента стали женщина и мужчина. Также пострадала несовершеннолетняя девушка – она получила ожоги первой и второй степени и перелом бедра.

Однако пока неизвестно, сколько в целом людей находились на воздушном шаре. Также пока не ясно, почему воздушный шар загорелся.

Напомним, в Италии воздушный шар с туристами врезался в исторический музей.

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