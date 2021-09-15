В метро Нью-Йорка пассажир ударом с ноги сбросил женщину с эскалатора (видео)

В метро Нью-Йорка пассажир ударом с ноги сбросил женщину с эскалатора (видео)

В метро Нью-Йорка на всех станциях появились камеры видеонаблюдения.

В метро Нью-Йорка человек толкнул женщину с эскалатора. В результате потерпевшая получила порезы на спине, руках, ногах, на правом колене и правом бедре. Нападающего ищет полиция.

Об этом пишет Metro.

Издание пишет, что 32-летняя потерпевшая столкнулась с мужчиной на эскалаторе и сказала ему "извините". Но злоумышленник не только не извинился, а ударил ее ногой настолько сильно, что женщина полетела со степенек эскалатора вниз.

У американки многочисленные травмы, в частности, порезы на спине, руках, ногах, на правом колене и правом бедре. Ее левая лодыжка также получила травму, но она отказалась от какой-либо медицинской помощи.

Подозреваемый разыскивается за нападение после инцидента 9 сентября. Офицеры подтвердили, что люди поссорились вечером, около 19:15.

Инцидент произошел после того, как на всех 472 станциях метро в Нью-Йорке установили камеры видеонаблюдения. Это способствовало увеличению количества арестов на 28%.

Напомним, в Киеве родители отвлеклись и отпустили коляску с малышом на эскалаторе в строительном супермаркете. Коляска быстро полетел вниз. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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