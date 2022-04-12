В метро Нью-Йорка произошла стрельба: есть погибшие и раненые (фото, видео)

Точное количество потерпевших устанавливается.
Сегодня утром, 12 апреля, в метро Нью-Йорка произошла стрельба. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Как сообщает CNN со ссылкой на спасательную службу Нью-Йорка, стрельба произошла на станции метро Бруклина. На месте также были обнаружены несколько неразорвавшихся устройств.
Известно, что 13 человек доставлены в районные больницы.
Как пишут предварительно СМИ, пять человек погибли, еще семь — ранены.
Внимание! На кадрах находится контент, который может поразить чувствительных людей. Лицам до 18 лет просмотр не рекомендуется.
Читайте также: