В метро Нью-Йорка в результате падения под поезд погибла женщина: ее толкнули намеренно

В метро Нью-Йорка в результате падения под поезд погибла женщина: ее толкнули намеренно

Американку толкнул 61-летний бездомный. Он не был знаком со своей жертвой.

В нью-йоркском метрополитене в субботу, 15 января, на станции "Таймс-сквер" 40-летнюю женщину толкнули под поезд. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что происшествие произошло около 9:40 утра по местному времени. Жертвой оказалась американка азиатского происхождения Мишель Алисса Го. "Этот инцидент не был спровоцирован, и жертва, похоже, не вступала в контакт с субъектом", – указали правоохранители.

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Подозреваемый сначала скрылся с места происшествия, однако вскоре сдался транспортной полиции. Речь идет о 61-летнем бездомном Саймоне Марсьяле. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

Известно, что подозреваемый имеет криминальное прошлое и находится на условно-досрочном освобождении. "В прошлом у него были три эмоционально неуравновешенные встречи с нами, которые мы задокументировали", — рассказали в полиции.

Одна из женщин, находившаяся на месте происшествия в момент инцидента, рассказала правоохранителям, что Марсьяль подходил к ней за несколько минут до того, как толкнул Го.

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"Она пыталась отойти от него, но он приближался. Она чувствовала, что он вот-вот физически затолкнет ее в поезд. Убегая, она стала свидетелем преступления, когда он толкнул другую жертву под поезд", — описал ее показания помощник главы полиции Нью-Йорка Джейсон Уилкокс.

В издании отмечают, что в прошлом году в Нью-Йорке было зафиксировано несколько нападений в метрополитене в Бронксе, Бруклине и на Таймс-сквер.

В мае группа нападавших порезала и напала на нескольких пассажиров в поезде в Нижнем Манхэттене, а в феврале на одной линии метро четырех человек ранили ножом, двое пострадавших погибли. Также в сентябре за день от нападения пострадали три работника общественного транспорта.

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