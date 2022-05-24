В Microsoft обещают помощь Украине: от украинских аккаунтов в xBox – до документирования военных преступлений РФ

В Microsoft обещают помощь Украине: от украинских аккаунтов в xBox – до документирования военных преступлений РФ

Международная корпорация компьютерных технологий предоставила Украине цифровую поддержку на 242 млн долларов и будет продолжать сотрудничество.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр цифровой информации Михаил Федоров получил заверения в дальнейшей поддержке нашего государства от президента Microsoft Брэда Смита.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам министра, команда Microsoft планирует помочь цифровой индустрии Украины во время послевоенного восстановления. Также украинское правительство будет сотрудничать с этой международной корпорацией компьютерных технологий в документировании военных преступлений РФ.

Еще одним результатом договоренностей станет официальное появление в Украине игрового дивизиона xBox. "Наконец-то у нас появятся украинские аккаунты, а у консолей — украинский язык", — заметил Михаил Федоров.

Министр подчеркнул, что сотрудничество с Microsoft продолжается уже давно. "Они активно поддерживают Украину во время войны: стали одной из первых компаний, которая в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России и предоставила бесплатные облачные сервисы для Украины до конца 2022 года", — отметил Федоров.

Украинский министр напомнил, что компания Microsoft своими инициативами предоставила Украине цифровую поддержку на 242 млн долларов. "Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании, оборудованию", — перечислил он.

Напомним, IT-компания Andersen, являющаяся сертифицированным партнером Microsoft, прекратила работу в РФ и разорвала партнерские отношения с российскими клиентами.

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