В МИД Австрии отреагировали на призыв российского дипломата безжалостно уничтожать украинское население

Российскому постпреду в Вене выразили возмущение "его бесчеловечными заявлениями".

В воскресенье, 21 августа, МИД Австрии вызывает российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, опубликовавшего твит с призывом к уничтожению украинского населения.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Австрии в Twitter.

“Мы возмущены бесчеловечными заявлениями российского постоянного представителя... Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений“, — подчеркнули в австрийском МИД.

В субботу, 20 августа, Михаил Ульянов опубликовал в Twitter сообщение: "Никакой пощады украинскому населению!". Позже он удалил свой пост, но скриншоты сообщения сохранились.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, таким образом российский дипломат отреагировал на твит президента Владимира Зеленского о предоставлении Украине военной помощи от США. Призыв Ульянова позже прокомментировали в Офисе президента.

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