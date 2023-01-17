В МИД Австрии призвали "не перегнуть палку" по поводу реакций на агрессию РФ — в Украине жестко ответили

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал "соблюдать чувство меры" и "не перегнуть палку" в контексте реагирования на агрессию России против Украины. Ему ответили в МИД Украины.

Об этом сообщил в Facebook спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Ценим сотрудничество с Австрией, благодарны за поддержку в ООН и ЕС и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину. В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или те, близких которых до сих пор не нашли под завалами", — написал Николенко.

По его словам, призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру, усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев.

Отметим, что Шалленберг призвал накануне "не перегнуть палку", например, введя запрет на визы для 144 миллионов россиян.

Об этом сообщало издание Kronen Zeitung.

Австрийский министр иностранных дел добавил, что РФ останется частью европейской истории и культуры.

"Жестокая захватническая война, которую разжигает россия, является безумием. В то же время мы также должны думать о следующем дне, следующей неделе и следующих месяцах. Потому что европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет включать россию в будущем как постоянного члена Совбеза ООН и как ядерную государство. Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) необходимо сохранить", — отмечал он.

Ранее глава МИД Австрии призвал Россию прекратить войну и вывести войска с территории Украины.

Добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что не союзники должны подталкивать Украину к "миру" с Россией, который для них "не будет приемлем". Тогда Макрон отмечал, что украинцы должны определить момент и условия переговоров.

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