В МИД Австрии выступили за сохранение диалога с Москвой. При этом в ведомстве признали, что Россия пытается неоимпериалистическим способом захватить другое государство.

Об этом министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью агентству АРА, пишет "Укринформ".

Что известно

По мнению Шалленберга, с Москвой нужно говорить. В качестве аргумента он приводит глобальные вопросы, от климата до разоружения, в которых прогресс возможен только через диалог с агрессором. В то же время, политик подчеркнул, что Россия пытается захватить другое государство.

"С нашей западной точки зрения, конечно, это сложно. Россия пытается неоимпериалистически просто захватить другое государство. Это не та ситуация, когда мы можем сидеть сложа руки и ничего не делать, ведь это вопрос нашей собственной безопасности. Мы живем с помощью того, что все, независимо от того, имеют ли они ядерное оружие или нет, соблюдают международное право", – добавил он.

Глава МИД Австрии пояснил, что сегодня есть разные центры силы – Соединенные Штаты, Европа, Китай, Россия. Следовательно, нужно держать каналы диалога открытыми. "Говорить на равных, на основе уважения, а не читать лекции с поднятым указательным пальцем", – подытожил Шалленберг.

Мы также сообщали, что экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург. Раньше она танцевала на своей свадьбе с российским диктатором Владимиром Путиным.

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