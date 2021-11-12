В МИД Беларуси заявили, что отправили обратно на родину около двух тысяч мигрантов

В МИД Беларуси заявили, что отправили обратно на родину около двух тысяч мигрантов

В МИД Беларуси уверяют, что они якобы "сделали все, чтобы снизить поток мигрантов".

Белорусские пограничники вернули на родину около 2 тысяч мигрантов, прибывших из стран Ближнего Востока и пытавшихся попасть в Европейский Союз. В Министерстве иностранных дел уверяют, что они якобы "сделали все, чтобы снизить поток мигрантов".

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, пишет Белта.

"Где-то месяц назад мы лишили права на приглашение мигрантов из других стран. Задержали на белорусской границе около 700 мигрантов. Около 2 тысяч граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имевших должным образом оформленных документов, отправили обратно на родину", — сказал он. Макей.

Министр МИД утверждает, что Минск неоднократно предлагал ЕС переговоры по мигрантам, но, по его словам, ЕС якобы с апреля этого года не дает ответа. Также Макей заявил, что Евросоюз "разорвал" ряд положений соглашения о реадмиссии. Именно это помешало взаимодействию между сторонами.

Напомним, на границе Беларуси с европейскими государствами накапливаются мигранты. Накануне белорусские пограничники обнародовали видео, где раздают курдам бутылки с водой. Украинская разведка насчитала, что в Беларуси находятся до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых хотят перенаправить в страны Евросоюза.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку