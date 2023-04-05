В МИД Британии назвали время, когда могут рассмотреть заявку Украины на вступление в НАТО

Глава британского МИД считает, что место Украины в европейской архитектуре безопасности должно решаться уже во время ее послевоенного восстановления.

Заявка Украины на вступление в НАТО может быть рассмотрена уже после окончания войны, которую развязала против нашей страны Российская Федерация.

Об этом заявил в интервью Politico министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

По его словам, сейчас не пора вести предметный разговор о вступлении Украины в Североатлантический Альянс, хотя обязательство НАТО принять в свой состав Украину, принятое во время Бухарестского саммита 2008 года, остается в силе.

Также читайте У Путина пригрозили "контрмерами" в ответ на официальное членство Финляндии в НАТО

“Существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО. Но приоритетом, конечно, на сегодняшний день является их самооборона здесь и сейчас", – отметил британский министр.

Джеймс Клеверли подтвердил стремление Великобритании поддержать Украину "на пути к членству в НАТО", но отметил важность последовательности действий. Мол, сейчас необходимо помочь Украине "защитить себя".

Глава британского МИД считает, что место Украины в европейской архитектуре безопасности должно решаться уже во время ее послевоенного восстановления, когда начнется разговор о надежном способе "гарантировать, что жестокость, которую они испытывают, не повторится в будущем".

Напомним, Финляндия 4 апреля официально стала членом Североатлантического Альянса. Теперь в НАТО 31 страна.

Читайте также: