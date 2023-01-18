В МИД Британии заявили о четком сигнале Путину своим решением предоставить Украине танки и другое оружие

Клеверли подчеркнул, что Британия обязалась поддерживать украинцев, пока они не победят.

Британия решила отправить в Украину тяжелое вооружение, включая танки, потому что нация должна дать президенту России Владимиру Путину "действительно четкое сообщение" о международной поддержке Киева.

Об этом глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли заявил в интервью CNN.

Министр отметил – Путин должен понимать, что в Британии будет "стратегическая выдержка, чтобы держаться" с Украиной, пока "работа не будет выполнена".

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Клеверли также сообщил, что поддержка Украины постоянно переоценивается ее партнерами, а также развивается во время войны. В этом контексте глава британского МИД напомнил, что "в прошлом году мы не говорили о танках и не говорили о тяжелой артиллерии".

"Теперь мы признаем, что им (Украине – ред.) нужна способность сильно отбиваться на востоке и юге", — отметил Клеверли.

Он также анонсировал развитие помощи Украине от Британии.

"Сообщение, которое мы посылаем Путину и, откровенно говоря, всем желающим наблюдать заключается в том, что мы взяли на себя обязательство поддерживать украинцев, пока они не победят", — подчеркнул британский министр.

"Это то, что им нужно, чтобы выполнить работу. Это то, что мы собираемся поставить. И мы снабжаем современной тяжелой военной техникой и боеприпасами, чтобы они могли должным образом защищаться", – добавил он.

По словам Клеверли, лучшее, что может сделать Путин, чтобы сохранить жизнь своих собственных войск, — это "признать, что мы будем держаться с украинцами, пока они не победят, довести эту войну до завершения и добросовестно сесть за стол переговоров".

Напомним, накануне британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что его государство передаст Украине роту (12-14) танков Challenger 2, а также пушки и бронетехнику.

Заметим, как сообщили ранее в Sky News, Клеверли отправляется в двухдневную поездку в США и Канаду. Там министр будет убеждать союзников передать Украине больше боевых средств.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда заявил 17 января, что его государство собирает коалицию стран, которые передадут Украине немецкие танки Leopard. Сама Польша должна передать ВСУ 14 таких танков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информировал, что государство рассчитывает получить от западных партнеров необходимое для формирования танковой бригады количество танков Leopard. То есть речь идет о около 93 танках.

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