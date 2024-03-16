В МИД Финляндии заявили, что не исключают возможность размещения западных войск в Украине

В МИД заявили, что неизвестно, какой будет ситуация в будущем, поэтому ничего не исключают.

Странам Запада, в частности Соединенным Штатам, не нужно в долгосрочной перспективе исключать возможность размещения своих войск в Украине.

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Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, информирует Politico.

"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, сколь серьезной станет ситуация. Но позиция Финляндии ясна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать", — заявила Валтонен.

Издание отмечает, что Валтонен имела в виду долгосрочную гипотетическую перспективу. Нельзя исключать, что страны Европы, которые могут столкнуться с угрозой со стороны РФ, захотят рассмотреть такой вариант.

Она добавила, что всем сторонникам Украины нужно сосредоточиться на том, чтобы оказывать помощь украинцам.

"Многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше", — подчеркнула Валтонен.

Напомним, ранее сообщалось, что новый президент Финляндии оценил вероятность нападения РФ на его страну.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин высказался о вступлении Финляндии в НАТО и пригрозил "системами поражения" на границе.

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