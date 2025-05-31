В МИД Германии озвучили возможный сценарий завершения войны в Украине

Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль / © Associated Press

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Германияне стремится к полному военному поражению России в войне против Украины, а сосредотачивается на том, чтобы Украина имела все возможности для эффективной защиты от дальнейших нападений со стороны РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«По моему мнению, с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, завершится путем переговоров, — цитирует газета слова главы МИД Германии. — Одно очевидно — полного поражения России в смысле капитуляции, учитывая ее ядерное оружие, ожидать не стоило. В этом смысле мы теперь стали немного честнее».

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По словам Вадефуля, Украина имеет потенциал для того, чтобы выступать с позиции силы во время будущих переговоров с Россией по завершению войны. Он подчеркнул, что решение о дальнейших шагах должна принимать исключительно сама Украина, а не третьи стороны.

Иоганн Вадефуль, после поездки в США, отметил, что Вашингтон, скорее всего, продолжит поддержку санкционной политики ЕС против Москвы. Однако он обратил внимание на то, что вопрос дальнейшей помощи Украине со стороны США остается открытым, что, по его убеждению, должно стать толчком для более решительных действий со стороны Европейского Союза.

Министр иностранных дел Германии подчеркнул, что российская военная машина не такая мощная, как ее часто описывают, и уже три года безуспешно пытается достичь быстрых результатов. Несмотря на значительные потери, россияне не смогли реализовать цель полного контроля над Украиной.

Напомним, в Германии считают, что период «явного мира» с Россией уже остался в прошлом. Об этом прежде всего свидетельствуют российские гибридные атаки.

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