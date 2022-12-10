В МИД Германии прояснили ситуацию с возможностью разместить в Украине системы ПВО Patriot

Противоракетные средства, которые могли бы защитить украинское небо, являются частью системы коллективной обороны НАТО.
Германия не владеет собственными системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и потому не может самостоятельно отправить их Украине. Они являются частью коллективной обороны НАТО и могут быть расположены только на территории стран-членов Североатлантического союза.
Об этом государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер сообщил в интервью "Голосу Америки".
По его словам, это главный мотив отказа правительства страны поставлять это вооружение Украине.
"Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем туда группу военных, чтобы изучить локации для размещения системы Patriot. Мы преданы защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", — рассказал Линднер.
Немецкий министр также подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько нужно – гуманитарной помощью, в восстановлении, а также оружием.
Среди военной помощи, которую Германия уже предоставила Украине – ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с боеприпасами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместный проект с Нидерландами).
Кроме того, немецкое правительство считает, что Украина во время этой войны имеет право наносить удары по военным целям за пределами страны.
В то же время, Германия не готова обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО до окончания войны с Россией.
"Вопрос вступления Украины в НАТО нужно обсуждать после войны, а не тогда, когда Украина воюет. Речь не идет о том, что Россия, например, может наложить вето. Страны имеют независимое право решать, к каким альянсам они хотят присоединиться. И это независимое право альянса решать, принимать определенные страны или нет", – объяснил он позицию Германии.
Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы Patriot. Эти установки будут развернуты в Польше.
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