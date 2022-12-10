В МИД Германии прояснили ситуацию с возможностью разместить в Украине системы ПВО Patriot

Германия не владеет собственными системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и потому не может самостоятельно отправить их Украине. Они являются частью коллективной обороны НАТО и могут быть расположены только на территории стран-членов Североатлантического союза.

Об этом государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер сообщил в интервью "Голосу Америки".

По его словам, это главный мотив отказа правительства страны поставлять это вооружение Украине.

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"Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем туда группу военных, чтобы изучить локации для размещения системы Patriot. Мы преданы защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", — рассказал Линднер.

Немецкий министр также подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько нужно – гуманитарной помощью, в восстановлении, а также оружием.

Среди военной помощи, которую Германия уже предоставила Украине – ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с боеприпасами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместный проект с Нидерландами).

Кроме того, немецкое правительство считает, что Украина во время этой войны имеет право наносить удары по военным целям за пределами страны.

В то же время, Германия не готова обсуждать вопрос вступления Украины в НАТО до окончания войны с Россией.

"Вопрос вступления Украины в НАТО нужно обсуждать после войны, а не тогда, когда Украина воюет. Речь не идет о том, что Россия, например, может наложить вето. Страны имеют независимое право решать, к каким альянсам они хотят присоединиться. И это независимое право альянса решать, принимать определенные страны или нет", – объяснил он позицию Германии.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы Patriot. Эти установки будут развернуты в Польше.

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