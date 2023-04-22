В МИД Германии заявили, что выдворили из страны не дипломатов, а российских шпионов

Немецкое правительство обсуждает с Москвой присутствие российских шпионов в дипломатических представительствах.

Произошедшее 22 апреля выдворение работников российского посольства из Германии позволит снизить активность российских спецслужб на территории страны.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел ФРГ.

В сообщении указывается, что германское правительство обсуждает с Москвой присутствие российских шпионов в дипломатических представительствах.

"Фактически за последние несколько недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом", — сказали в МИД.

В МИД Германии объяснили, что присутствие вражеских спецслужб нужно было сократить и российские шпионы уже покинули страну.

"Целью было сокращение присутствия российской разведки в Германии. С этим связан сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства", – добавили в МИД Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия приняла решение об очередном массовом выслании сотрудников дипломатических представительств России в ФРГ. В России угрожают зеркальным ответом.

Позже стало известно, что в субботу, 22 апреля, из Москвы в Берлин прилетел российский правительственный самолет, который перед этим получил специальное разрешение на перелет.

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