В МИД Израиля заявили, что предварительная регистрация украинцев не является нарушением безвиза

В МИД Израиля заявили, что предварительная регистрация украинцев не является нарушением безвиза

Накануне Израиль ввел электронные разрешения для украинцев на въезд в страну.

Решение обязательной предварительной регистрации граждан Украины, желающих въехать в Израиль, не является нарушением безвизового соглашения.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля в Twitter.

"В свете разных публикаций хотели бы объяснить, что решение министра внутренних дел о предварительной регистрации граждан Украины, желающих въехать в Израиль, не является нарушением безвизового соглашения между странами. Действующее соглашение позволяет гражданам Украины без визы прибывать в Израиль только с туристическими целями", — говорится в сообщении МИД.

Israel MFA Announcement:

В освещении различных производств, мы должны как думать, что министерство внешней политики на вторичном разрешении украинский предпринимателей сечь к себе в Israel, не подразумевает ликвидацию виселища жилье между государствами. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 16 марта, 2022

В ведомстве пояснили, что нынешняя схема, действующая на этом этапе всего две недели, предназначена для тех, кто хочет приехать в Израиль и с другими целями, например для временной защиты от войны в Украине.

Там также подчеркнули, что такая практика предварительной регистрации существовала в период коронавируса и обычно существует во многих странах мира, даже когда действует соглашение об отмене виз.

Напомним, МВД Израиля изменило правила въезда для украинцев в страну с 13 марта 2022 года. Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля.

В Офисе президента раскритиковали решение Израиля об отмене безвиза из Украины.