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В МИД Израиля заявили, что предварительная регистрация украинцев не является нарушением безвиза

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В МИД Израиля заявили, что предварительная регистрация украинцев не является нарушением безвиза

УНИАН

Накануне Израиль ввел электронные разрешения для украинцев на въезд в страну.

Решение обязательной предварительной регистрации граждан Украины, желающих въехать в Израиль, не является нарушением безвизового соглашения.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля в Twitter.

"В свете разных публикаций хотели бы объяснить, что решение министра внутренних дел о предварительной регистрации граждан Украины, желающих въехать в Израиль, не является нарушением безвизового соглашения между странами. Действующее соглашение позволяет гражданам Украины без визы прибывать в Израиль только с туристическими целями", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве пояснили, что нынешняя схема, действующая на этом этапе всего две недели, предназначена для тех, кто хочет приехать в Израиль и с другими целями, например для временной защиты от войны в Украине.

Там также подчеркнули, что такая практика предварительной регистрации  существовала в период коронавируса и обычно существует во многих странах мира, даже когда действует соглашение об отмене виз.

Напомним, МВД Израиля изменило правила въезда для украинцев в страну с 13 марта 2022 года. Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля.

В Офисе президента раскритиковали решение Израиля об отмене безвиза из Украины.

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