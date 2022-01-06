В МВД Казахстана заявляют, что площадь Республики в Алматы полностью "зачищена"

Протесты в Казахстане продолжаются пятый день.
Министерство внутреннихдел Казахстана заявляет, что силовики полностью "зачистили" главную площадь Алматы от протестующих.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на МВД Республики Казахстан.
О количестве пострадавших в ведомстве не сообщается.
В Казахстане продолжаются массовые протесты, "горячее" в бывшей столице Казахстана. В городе толпы людей, пользуясь беспорядками, грабят банки, магазины, торговые центры. На улицах города слышны выстрелы и раненые, по данным российских телеграмм-каналов. По неофициальной информации, известно как минимум о 30 погибших протестующих.
Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).
Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
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