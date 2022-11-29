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В МИД Литвы призвали НАТО "сохранять покой и немедленно предоставить Украине танки"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В МИД Литвы призвали НАТО "сохранять покой и немедленно предоставить Украине танки"

Фото: Associated Press

В НАТО не иссякаются ни танки, ни боеприпасы, подчеркнули в МИД Литвы.

В Министерстве иностранных дел Литвы перед заседанием министров иностранных дел НАТО призвали коллег по Альянсу предоставить Украине танки для борьбы с российской оккупацией.

Об этом написал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в социальных сетях.

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и оставьте танки", — говорится в сообщении литовского дипломата в твиттере.

Выступая перед встречей министров иностранных дел НАТО в Бухаресте, Румыния Ландсбергис сказал, что Украине нужна противовоздушная оборона, противоракетная оборона и призвал срочно их предоставить.

"У НАТО не иссякаются ни танки, ни боеприпасы. Все, что у нас есть, нужно немедленно отправить", — сказал он.

Впрочем, он не исключает, что могут возникнуть трудности со снабжением других боеприпасов. Однако Ландсбергис сказал, что страны НАТО "в основном имеют неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков".

В Литве и Эстонии призывают ЕС увеличить поставки оружия Украине

Балтийские страны с самого начала полномасштабного вторжения России активно помогают Украине. Недавно в Литве и Эстонии призвали Европейский Союз увеличить поставки оружия Украине. Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что Европа все еще недостаточно делает для поддержки Украины по сравнению с США. Он призвал изменить ситуацию.

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Дата публикации
Просмотры
1046
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