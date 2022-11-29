В МИД Литвы призвали НАТО "сохранять покой и немедленно предоставить Украине танки"

В НАТО не иссякаются ни танки, ни боеприпасы, подчеркнули в МИД Литвы.

В Министерстве иностранных дел Литвы перед заседанием министров иностранных дел НАТО призвали коллег по Альянсу предоставить Украине танки для борьбы с российской оккупацией.

Об этом написал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в социальных сетях.

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и оставьте танки", — говорится в сообщении литовского дипломата в твиттере.

Выступая перед встречей министров иностранных дел НАТО в Бухаресте, Румыния Ландсбергис сказал, что Украине нужна противовоздушная оборона, противоракетная оборона и призвал срочно их предоставить.

"У НАТО не иссякаются ни танки, ни боеприпасы. Все, что у нас есть, нужно немедленно отправить", — сказал он.

Впрочем, он не исключает, что могут возникнуть трудности со снабжением других боеприпасов. Однако Ландсбергис сказал, что страны НАТО "в основном имеют неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков".

My message to fellow foreign ministrs at it's NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) November 29, 2022

В Литве и Эстонии призывают ЕС увеличить поставки оружия Украине

Балтийские страны с самого начала полномасштабного вторжения России активно помогают Украине. Недавно в Литве и Эстонии призвали Европейский Союз увеличить поставки оружия Украине. Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что Европа все еще недостаточно делает для поддержки Украины по сравнению с США. Он призвал изменить ситуацию.

Заявление Папы Римского, Свет 2 часа в день – актуальные новости 29 ноября

Читайте также: