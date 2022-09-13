В МИД назвали "ничтожными" попытки РФ быть посредником в карабахском конфликте

В МИД Украины отреагировали на военное обострение между Арменией и Азербайджаном.

Украинский МИД призывает Азербайджан и Армению к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ", — заявил спикер МИД.

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Николенко упомянул о роли России в урегулировании этого конфликта: "Отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства".

Кроме того, в МИД призывают украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе – избегать мест военной активности.

Напомним, в эту ночь на границе между Арменией и Азербайджаном вспыхнула интенсивная перестрелка. Азербайджан утверждает, что сделал это в ответ на масштабные диверсии по направлениям Дашкасан, Кельбаджар и Лачин, совершенные армянской стороной.

В результате боевых действий есть погибшие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и созвал заседание Совбеза.

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