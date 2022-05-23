В МИД отреагировали на заявления Франции о членстве Украины в ЕС за 15-20 лет

В МИД отреагировали на заявления Франции о членстве Украины в ЕС за 15-20 лет

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на высказывания французского министра по европейским делам Клемана Бона о членстве Украины в ЕС за 15-20 лет. В дипломатическом ведомстве надеются заручиться поддержкой Франции на пути вступления в Евросоюз.

В МИД Украины отметили, что "разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС ", не сделает европейское сообщество более сильным.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

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"Война России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы. Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим", — сказал спикер МИД.

Стоит отметить, что на днях министр по европейским делам Франции Клеман Бон сделал заявление о процессе вступления Украины в Европейский Союз. Французский министр считает, что Украина сможет стать членом в ЕС не раньше 15-20 лет.

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