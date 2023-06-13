В МИД ответили на требование Путина прекратить поставки оружия Украине

Спикер МИД отреагировал на заявление главы Кремля Владимира Путина о так называемом "конфликте и предложении по "достижению мира" от Сийярто.

Представитель МИД Украины Олег Николенко кратко прокомментировал российские и венгерские призывы к странам Запада не поставлять оружие Украине во время войны с Россией.

Об этом говорилось в сообщении Николенко в соцсети.

Спикер МИД отреагировал на заявление главы Кремля Владимира Путина о так называемом "конфликте".

"Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу следует прекратить поставлять вооружение Украине", – сказал диктатор.

Российскому главе созвучен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Поставка оружия затягивает войну. Вместо поставок оружия международное сообщество лучше сконцентрировалось бы на достижении мира", — заявил министр.

Такой призыв к "концентрированию на достижении мира" Николенко кратко прокомментировал: "Танго на костях".

Напомним, российский диктатор Путин 13 июня во время общения со своими пропагандистами-медийщиками заявил, что " ключ к разрешению украинского конфликта" находится у Запада, который должен прекратить помогать Украине защищаться.

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