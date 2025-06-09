В МИД Польши откровенно ответили, что будет означать для Украины президентство Навроцкого

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Несмотря на поражение правительственной коалиции на президентских выборах на прошлой неделе, Польша не откажется от непреклонной поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Об этом сообщили POLITICO.

"Президентство продолжает находиться в руках оппозиции", - констатировал Сикорский после победы популиста-националиста Кароля Навроцкого.

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Однако он подчеркнул, что собраться вокруг ключевых геополитических вопросов вполне возможно.

Оборона и Россия: единство взглядов

Сикорский выразил надежду на поддержку оборонной политики со стороны нового президента: «Президент Навроцкий происходит со стороны [Партии „Право и справедливость“] польского политического раскола, и я напоминаю вам, что большинство оборонных контрактов, которые мы сейчас финансируем, были подписаны за предыдущее правительство, поэтому я ожидаю, что он будет сторонником обороны».

Также добавил, что Навроцкий «явно соглашается с национальным консенсусом по поводу того, что Россию нужно сдерживать».

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«Два пианино» в отношениях: Трамп и Орбан

По словам Сикорского, избрание популиста на руководящий пост может даже помочь сгладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и дружественным с Кремлем премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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«Они утверждают, что имеют лучшие отношения с Белым домом. Действительно, президента Навроцкого сфотографировали. Теперь мы можем играть на двоих пианино одновременно», – отметил Сикорский, ссылаясь на предвыборную фотосессию Навроцкого с Трампом в Овальном кабинете

Кароль Навроцкий заручился поддержкой бывшей правящей партии «Право и справедливость» (PiS), а также высокопоставленных должностных лиц администрации Трампа. В частности, министра внутренней безопасности Кристи Ноем, которая публично призвала поляков голосовать за него. Он заменил в должности президента Анджея Дуду, политика из партии PiS, использовавшего свою преимущественно церемониальную роль для блокирования запланированных судебных реформ и других конституционных изменений, предложенных правоцентристским правительством премьер-министра Дональда Туска.

Надежды на диалог с Орбаном

Сикорский также выразил надежду на то, что Навроцкий сможет повлиять на Венгрию: «Если Навроцкий сможет убедить Виктора Орбана, что Украину следует поддержать, что эти вето [относительно вступления Киева в ЕС] следует снять, что Украину следует интегрировать с Западом, мы будем очень рады и поддержим новоизбранного президента в этом вопросе».

Победа Навроцкого над кандидатом от правящей партии, центристом Рафалом Тшасковским создала определенный кризис для правительства Туска. В ответ премьер-министр объявил о вотуме доверия в парламенте на среду, чтобы восстановить свою власть.

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"Я уверен, что вотум доверия будет подавляющим большинством голосов за правительство", - подытожил Сикорский.

Ранее сообщалось , венгерский премьер нагло заявил, что Украина проигрывает войну. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры с Россией должны вести с позиции силы, а соглашение нужно. Впрочем, между россиянами и американцами.

Я считаю, что ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с россиянами. Украинцы потому, что они проиграют эту войну, а европейцы потому, что они слишком вовлечены в этот процесс, чтобы достичь соглашения. На самом деле нужно соглашение между россиянами и американцами», — высказался Орбан.