В МИД Польши предупредили НАТО о серьезной ошибке, которую они допускают: при чем здесь Китай и Россия

В МИД Польши отметили, что у членов Альянса нет иного выхода, как совместно поддерживать Украину до конца.

В Министерстве иностранных дел Польши подвергли критике зависимость некоторых стран НАТО от Китая. Ранее такая ситуация была с Российской Федерацией, которая привела к последствиям, которые имеем сейчас.

Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау, пишет TVP.

"В прошлом наши партнеры поставили себя и других в зависимость от критической энергетической инфраструктуры России. Сейчас мы имеем такие сигналы, также и из Китая, если принимать во внимание ситуацию в разные европейские сезоны, также имеющие военное значение", — подчеркнул он.

Рау отметил, что у членов Альянса нет другого выхода, как совместно поддерживать Украину до конца.

"Если бы это соглашение не было соблюдено, это означало бы, что Россия одержала бы наибольшую политическую победу; а именно удалось бы нас разделить. Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму по этому поводу, но и отражение нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО", – сказал он.

Что задумал Китай по отношению к РФ

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США. По его словам, Китай и Соединенные Штаты сейчас формируют новую систему мирового порядка – двухполярный мир.

Украинский дипломат Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua прокомментировал, заключили ли США и Китай какой-либо ситуативный союз. А советник ОП Алексей Арестович объяснил, какой результат войны в Украине больше всего устроит власть Китая.

Кулеба на саммите НАТО в Бухаресте: поставки оружия Украине – что решили

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