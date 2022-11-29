В МИД Польши предупредили НАТО о серьезной ошибке, которую они допускают: при чем здесь Китай и Россия

В МИД Польши отметили, что у членов Альянса нет иного выхода, как совместно поддерживать Украину до конца.
В Министерстве иностранных дел Польши подвергли критике зависимость некоторых стран НАТО от Китая. Ранее такая ситуация была с Российской Федерацией, которая привела к последствиям, которые имеем сейчас.
Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау, пишет TVP.
"В прошлом наши партнеры поставили себя и других в зависимость от критической энергетической инфраструктуры России. Сейчас мы имеем такие сигналы, также и из Китая, если принимать во внимание ситуацию в разные европейские сезоны, также имеющие военное значение", — подчеркнул он.
Рау отметил, что у членов Альянса нет другого выхода, как совместно поддерживать Украину до конца.
"Если бы это соглашение не было соблюдено, это означало бы, что Россия одержала бы наибольшую политическую победу; а именно удалось бы нас разделить. Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму по этому поводу, но и отражение нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО", – сказал он.
Что задумал Китай по отношению к РФ
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай будет использовать РФ в качестве разменной монеты в торгах с США. По его словам, Китай и Соединенные Штаты сейчас формируют новую систему мирового порядка – двухполярный мир.
Украинский дипломат Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua прокомментировал, заключили ли США и Китай какой-либо ситуативный союз. А советник ОП Алексей Арестович объяснил, какой результат войны в Украине больше всего устроит власть Китая.
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