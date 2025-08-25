В МИД Польши раскрыли, чей дрон залетел на их территорию из Украины / © PAP

В ночь с 19 на 20 августа вблизи села Осины в Польше разразился дрон. Объект упал на кукурузное поле, а его взрыв выбил окна в окрестных домах. Событие расследуют военные и прокуратура, а версии происхождения беспилотника отличаются.

Об этом сообщает PAP.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что это был российский дрон и назвал инцидент «провокацией». В этой связи Министерство иностранных дел Польши вручило ноту протеста российскому посольству.

Противоречивые версии по маршруту дрона

Руководитель окружной прокуратуры Люблина Гжегож Трусевич заявил, что все указывает на то, что дрон летел со стороны Белоруссии. Следователи продолжают находить обломки беспилотника.

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский сообщил, что, по неофициальным данным, дрон, вероятно, прилетел с территории Украины. Он предположил, что это был российский беспилотник, пролетевший через украинскую территорию. Другой замглавы МИД Марцин Босацкий также ранее предполагал, что дрон был предназначен для использования Россией против Украины, но пролетел через ее территорию и упал в Польше.

Бартошевский подчеркнул, что официальной версии пока нет, и следствие продолжается. Министр обороны поручил подготовить подробный отчет о «российской провокации».

Напомним, в польском селе Осины Люблинского уезда на востоке Польши у границы с Украиной ночью 20 августа взорвался военный беспилотник.

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал надлежащую реакцию на недавний инцидент с разразившимся на территории Польши российским дроном.

Польские СМИ сразу сообщили, что это российский «Шахед», однако официальная Варшава долго колебалась по поводу окончательных оценок.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш признал, что взорвавшийся в Люблинском воеводстве беспилотник был российским.