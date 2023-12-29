В МИД Польши сделали жесткое заявление по поводу попыток РФ повторить провокации с ракетой

Если российская ракета в дальнейшем пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита.

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем заявил, что Варшава будет более жестко реагировать на дальнейшие провокации с нарушением воздушного пространства.

О деталях встречи Бартошевский рассказал журналистам, сообщает портал WPolityce.pl.

По словам заместителя главы польского МИД, на встрече с Ордашем он четко дал понять, что "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польша, поскольку это испытание нашей эффективности и нашего подхода к обороне".

«Я могу заверить вас, что мы можем быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он перестал испытывать границы нашего государства», — добавил он.

Бартошевский уточнил, что в дальнейшем, если российская ракета "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".

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"У нас хорошо подготовленная армия, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена", — заверил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины во время массированного обстрела россиян 29 декабря вошел неопознанный воздушный объект. Впоследствии начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула подтвердил, что в воздушное пространство Польши вошла именно российская ракета.

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