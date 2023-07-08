В МИД РФ истерически отреагировали на передачу Украине кассетных боеприпасов

В МИД РФ заявили, что передача Соединенными Штатами Украины кассетных боеприпасов никоим образом не изменит ход войны.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Также читайте Кассетные боеприпасы для Украины: еще две страны вслед за Германией выступили против

В Москве заявили, что передача Украине кассетных боеприпасов для защиты от российской агрессии — это "еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США". Также она заявила, что США превратились в "фактически соучастника в минировании территории".

"При этом постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия", — добавила Захарова.

Вместе с тем лон заявила, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход боевых действий в Украине.

Отметим, что Захарова "забыла" напомнить, что Россия с самого начала войны применяет кассетные боеприпасы, часто используя их для обстрела населенных пунктов, чем повлекла большое количество жертв среди мирного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания и Великобритания вслед за Германией не поддержали решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Кроме того, мы ранее информировали, что госпожа Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в Киеве понимают оговорки относительно применения кассетных боеприпасов, но Вооруженные силы Украины будут использовать их ответственно для освобождения своих территорий и людей.

Читайте также: