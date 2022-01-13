В МИД РФ не исключают появления российских военных баз на Кубе и Венесуэле

В МИД РФ не исключают появления российских военных баз на Кубе и Венесуэле

Россия допускает соответствующие меры с участием военно-морского флота.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков не опроверг возможности развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе или Венесуэле, если США "не будут прекращать давление".

Такое высказывание российского дипломата цитирует в четверг, 12 января, российское агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном развертывании баз российского военно-морского флота в странах, соседствующих с США и поддерживающих с Россией хорошие отношения, замглавы МИД РФ отметил: "Я не хочу ничего подтверждать, и ничего исключать тоже не буду".

По его словам, все зависит "от действий американских коллег".

"Президент России многократно высказывался, в том числе и по этой теме, относительно возможных мер, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет в направлении дальнейшего усиления военного давления на нас со стороны США", — отметил Сергей Рябков.

В то же время заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что "дипломаты должны договориться".

Напомним, ранее спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.

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