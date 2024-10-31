В МИД РФ устроили истерику из-за действий Финляндии: при чем здесь Украина

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла финского Марью Лиивалу из-за того, что в Финляндии была арестована российская недвижимость.

Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД РФ.

Российское ведомство требует от финского дипломата "срочного пересмотра нелегитимного решения" об аресте российской недвижимости, в противном случае "российская сторона примет соответствующие меры".

Кроме того, в МИДе РФ возмущены тем, что МИД Финляндии проигнорировали дипломатические ноты со стороны россиян.

Отметим, что в Финляндии по иску НАК "Нафтогаз Украины" были арестованы принадлежащие РФ активы. В частности, был арестован пляж, который работники посольства РФ использовали как зону отдыха.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Великобритании выписан первый штраф за нарушение санкций против РФ.

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