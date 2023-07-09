В МИД РФ заявили об угрозе для Запорожской ЗАЭС, обвиняют Украину

По ее обвинения, Украина якобы приступила "к плану собственного спасения".

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Украина "готовится" нанести ущерб оккупированному захватчиками Запорожской АЭС.

Такое заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает телеграмм-канал "BILD на русском".

По ее обвинениям, Украина якобы приступила "к плану собственного спасения" — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС".

"Саммит НАТО должен был бы уделить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса", — заявила Захарова.

Напомним, украинская разведка сообщает, что российские войска продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.