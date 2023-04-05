В МИД России потребовали освободить Павла "Мерседеса": назвали "мучеником за православную веру"

Скандального митрополита Павла в МИД РФ назвали "образом мученика за православную веру".

Россия требует немедленного освобождения митрополита УПЦ Московского патриархата Павла, находящегося под домашним арестом.

Об этом заявил спецпредставитель МИД страны-агрессора по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

В РФ назвали законно избранную украинскую власть "режимом Зеленского", который якобы "упорно стремится нанести решающее поражение православной вере в Украине".

Традиционно, нападкам от России подверглись и Соединенные Штаты, которые "за все время гонений православных в Украине они ни разу не выступили с критикой".

Скандального митрополита Павла в МИД РФ назвали "образом мученика за православную веру".

"Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, что Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

Читайте также: