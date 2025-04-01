- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1447
- Время на прочтение
- 1 мин
В МИД России сделали очередное заявление о прекращении войны
В Кремле снова заговорили о "первопричинах конфликта".
Российская сторона утверждает, что не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов в Киев о прекращении войны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Рябков.
Об этом пишут росСМИ.
"В позиции США в отношении Украины сейчас нет требования решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это нужно преодолевать", - отметил он.
Дипломат говорит, что "Москва серьезно воспринимает предложения Вашингтона по Украине, но не может принимать их просто как есть".
Ранее речь шла о том, есть ли у России силы для нового наступления.