В МИД России сделали очередное заявление о прекращении войны

Сергей Рябков / © Associated Press

Реклама

Российская сторона утверждает, что не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов в Киев о прекращении войны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Рябков.

Об этом пишут росСМИ.

"В позиции США в отношении Украины сейчас нет требования решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это нужно преодолевать", - отметил он.

Реклама

Дипломат говорит, что "Москва серьезно воспринимает предложения Вашингтона по Украине, но не может принимать их просто как есть".

Ранее речь шла о том, есть ли у России силы для нового наступления.