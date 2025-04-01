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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1447
Время на прочтение
1 мин

В МИД России сделали очередное заявление о прекращении войны

В Кремле снова заговорили о "первопричинах конфликта".

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сергей Рябков

Сергей Рябков / © Associated Press

Российская сторона утверждает, что не слышала от президента США Дональда Трампа сигналов в Киев о прекращении войны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Рябков.

Об этом пишут росСМИ.

"В позиции США в отношении Украины сейчас нет требования решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это нужно преодолевать", - отметил он.

Дипломат говорит, что "Москва серьезно воспринимает предложения Вашингтона по Украине, но не может принимать их просто как есть".

Ранее речь шла о том, есть ли у России силы для нового наступления.

Дата публикации
Количество просмотров
1447
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