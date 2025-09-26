Мария Захарова / © Associated Press

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что якобы Киев планирует устроить «диверсии в Румынии и Польше с целью дальнейшего обвинения в них России».

Об этом она рассказала в своем телеграмме-канале.

Захарова, ссылаясь на несколько венгерских СМИ, заявила, что цель Украины — создать Casus belli (повод к войне) для прямого конфликта между Россией и НАТО.

Согласно распространенной ей версии, «план киевского режима» включает:

Ремонт сбитых российских БПЛА «Герань» (якобы на Львовском заводе «ЛОРТА»). Оснащение их боевыми элементами. Запуск этих дронов под видом русских на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии. Проведение дезинформационной кампании в Европе с целью обвинения Москвы.

Захарова утверждает, что для этой провокации на Яворовский полигон еще 16 сентября якобы завезли российские БПЛА. Она цинично объясняет эти якобы «действия Зеленского» тем, что ВСУ якобы «терпят сокрушительное поражение» и их разгром приобретает «стратегический характер».

«Если эта информация подтвердится, как отмечают авторы, „мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны“, — отметила Захарова.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России назвали выдумками сообщения в западных СМИ о том, что европейские дипломаты непублично передали Москве предупреждение о готовности сбивать истребители РФ в случае дальнейших наглых нарушений воздушного пространства членов НАТО.

Также на этой неделе европейские дипломаты передали Кремлю четкое предупреждение о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства полной силой, в том числе и сбиванием российских самолетов.