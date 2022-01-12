В МИД России заявили о намерении сдерживать расширение НАТО и намекнули на увеличение риска применения ядерного оружия

В МИД России заявили о намерении сдерживать расширение НАТО и намекнули на увеличение риска применения ядерного оружия

В Москве пообещали применить политику контрсдерживания по отношению к Альянсу.

В среду, 12 января, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что расширение НАТО негативно влияет на европейскую безопасность, а позиция США снижает "потолок применения ядерного оружия".

Как сообщают российские СМИ, такое заявление представитель российского внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

По словам российского чиновника, разговор РФ и НАТО получился откровенным, прямым, насыщенным, но выявил много разногласий. У российского переговорщика, в частности, создалось впечатление, что "в практической деятельности Альянс не собирается учитывать интересы других".

Замглавы российского МИД подчеркнул, что попытки НАТО построить безопасность без участия России будут контрпродуктивными, Москва этого не позволит. По его словам, процесс расширения НАТО оказывает негативное влияние на европейскую безопасность, создает неприемлемые риски для России, поэтому Москва будет противостоять им.

Он также заявил, что США "концептуально и технически снижают потолок применения ядерного оружия", что вызывает беспокойство в России.

Замминистра пригрозил, что в случае, если НАТО перейдет к политике сдерживания России, Москва перейдет к контрсдерживанию.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину.

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