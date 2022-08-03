В МИД России заявили об угрозе прямого конфликта между ядерными державами

На конференции ООН представитель России заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире стремительно ухудшается и не исключил конфликта с применением ядерного оружия.

Во вторник, 2 августа, на конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН представитель МИД РФ заявил, что "против России развязана гибридная военная кампания, которая может вылиться в прямой конфликт между ядерными государствами".

Тезисы по его выступлению цитируют российские СМИ.

Российский дипломат отметил, что обстановка в сфере стратегической стабильности в мире стремительно ухудшается, традиционно обвинив в этом страны Запада.

Не исключая возникновения конфликта между ядерными государствами, представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Представитель РФ также призвал возобновить действие ядерного соглашения, подписанное в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС относительно ядерной программы Ирана.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за ядерный шантаж, которым Кремль угрожает после полномасштабного вторжения в Украину.

Что такое тактическое ядерное оружие и как оно работает

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