В МИД Румынии ответили на лживые обвинения Путина о территориальных претензиях к Украине

Румыния подтвердила свою твердую поддержку территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и напомнила Кремлю о захватнической войне, которую ведет РФ.

По случаю российского "Дня народного единства" президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу и Румынию в стремлении "вернуть" территории Украины, которые после Второй мировой войны "отнял у них Сталин".

Как сообщает News.ro, в субботу, 5 ноября, МИД Румынии прокомментировал эти обвинения.

Издание напомнило, что хозяин Кремля во время своего выступления выразил утверждение об идее поглощения Украины, которая якобы существует у ее западных соседей, в частности Польши и Румынии.

“Речь идет о возвращении территорий, которые были отобраны у Польши, мы должны признать, что они были отобраны Сталиным после Второй мировой войны. Были отобраны большие территории у Румынии, Венгрии”, — цитируют Путина в издании.

В комментарии по этому поводу в румынском внешнеполитическом ведомстве заявили, что "Румыния подтверждает свою жесткую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня национального единства, которые ложно внушают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине. МИД отмечает, что захватническая война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и агрессивным нарушением принципов международного права, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины", — сообщили в румынском МИД.

Напомним, недавно министр обороны Румынии подал в отставку на фоне критики его пророссийских заявлений по Украине.

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