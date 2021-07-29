В МИД сообщили, будут ли эвакуировать украинцев из-за масштабных пожаров на курортах Турции

В МИД сообщили, будут ли эвакуировать украинцев из-за масштабных пожаров на курортах Турции

Информации о пострадавших украинских туристах в Турции нет.

В Турции, где второй день подряд бушуют масштабные лесные пожары, отдыхает много украинских туристов. Впрочем, эвакуация граждан пока не планируется, поскольку такой необходимости сейчас нет — украинцы массово не обращались за помощью.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сейчас массовые обращения от украинских туристов пока не поступают, а те, которые есть, связанные с отселением из отелей, в которых из-за пожара нет света или воды. Николенко заверил, если будут массовые обращения, то дипломаты продумают эвакуацию.

"Консул в Анталии сказал, что есть единичные обращения о возможном отселении из отелей, но только тех, например, где из-за пожаров отсутствует свет или водоснабжения. Это не то, что горит гостиница. Но массовых обращений пока нет. Пока речь не идет об эвакуации украинцев ", — отметил он.

По состоянию на сейчас, по его данным, пострадавших среди украинских туристов нет.

Напомним, в Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до + 50 ° С, вспыхнули масштабные лесные пожары. Горят популярные среди украинцев районы Анталии и Сиде. Во время пожаров уже пострадали более полусотни человек. Часть из них госпитализировали с ожогами и удушьем. По информации МИД, украинцы за помощью не обращались. В Анталии говорят, что с пожарами таких масштабов, дела еще не было.

В курортной Анталии, на побережье Средиземного моря, в результате масштабного лесного пожара погибли три человека.

Местные СМИ озвучивают версию возгорания на свалке. В то же время местные власти заявляют — гореть начало одновременно в четырех разных местах и это кажется подозрительным.

Также в Турции начали расследование причин масштабных лесных пожаров.

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Новости мира: в Турции начали расследование в отношении масштабных лесных пожаров в Анталии

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