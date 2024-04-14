В МИД Украины осудили иранские массированные атаки по Израилю: "Нужно мобилизовать все силы свободного мира"

В МИД Украины отреагировали на иранские массированные атаки Израиля. Там осудили ракетные обстрелы и подчеркнули, что война не должна перерасти в более масштабный конфликт.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

“Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает иранские массированные атаки против государства Израиль. Подобные действия абсолютно неприемлемы, безответственны и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт”, — подчеркнули в МИД.

Там также добавили, что эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии.

Напомним, что Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля.

Читайте также: