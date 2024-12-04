В МИД Украины отреагировали на обвинения России в причастности к ситуации в Сирии

Ранее Российская Федерация заявила о якобы причастности Украины к обострению ситуации в Сирии. В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли безосновательные обвинения РФ.

Как отметили в МИДе, в отличие от России, Украина безоговорочно придерживается норм международного права, принципов нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.

"В очередной раз подчеркиваем, что именно Москва вместе с Тегераном несут основную ответственность за устоявшуюся тенденцию ухудшения ситуации в Сирии, и именно преступления режима Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый диалог внутри страны поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства", – говорится в сообщении МИД.

Напомним, в субботу, 30 ноября, на фоне масштабного наступления захвативших крупный город Алеппо сирийских повстанцев в соцсетях появились сообщения о попытке государственного военного переворота, направленного против президента страны Башара Асада в Дамаске.