В МИД Украины разъяснили, кто может попасть в Бельгию после закрытия границ

Решение может быть пересмотрено при улучшении эпидситуации в Украине.
Сегодня, 9 ноября, Бельгия внесла Украину в список "красных стран". Это означает, что ограничиваются поездки для украинцев с туристической целью, но путешествия по уважительным причинам и транзит разрешаются.
Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии.
В ведомстве отметили, что решение о запрете въезда в страну может быть пересмотрено в случае улучшения эпидситуации в Украине.
Кому разрешен въезд в Бельгию от 9 ноября:
- Лицам, имеющим бельгийское гражданство;
- Лицам, имеющим основное место жительства в Бельгии;
- Одному из супругов или партнеру лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющее основное место жительства в Бельгии;
- Детям лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющего основное место жительства в Бельгии или его партнера, если они живут под одной крышей;
- Лицам, путешествующим транзитом через Бельгию из страны с очень высоким риском в страну Европейского Союза или Шенгенскую зону, гражданином которой они являются или где они имеют основное место жительства;
- Лицам, осуществляющим транзит за пределы Европейского Союза и Шенгенской зоны (транзит через страну высокого риска, не выходя из международной зоны аэропорта или транзит в Бельгии из страны высокого риска, не выходя из зоны аэропорта, не входящей в Шенгенскую зону);
- Лицам, путешествующим по веским гуманитарным причинам;
- Транспортному и грузовому персоналу, морякам, экипажам буксиров, летчикам и другому персоналу, работающему на морских ветровых электростанциях, путешествующим с рабочими целями. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем.
Правила въезда для граждан, относящихся к вышеуказанным категориям
Перед прибытием в Бельгию украинцы должны заполнить Passenger locator form (PLF), независимо от того, каким видом транспорта путешествуете или как долго планируете находиться в Бельгии или за границей. Лица старше 12 лет должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее, чем за 72 часа до прибытия в Бельгию.
Граждане должны пройти тестирование в Бельгии в 1-й день (резиденты и нерезиденты) и 7-й день (резиденты и нерезиденты). Все лица, возвращающиеся из третьей страны с очень высоким риском, также должны провести 10 дней на карантине. Тестирование и карантин распространяются даже на полностью вакцинированных людей.
Напомним, Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран из-за ухудшения с заболеваемостью коронавирусом. О том, смогут ли теперь украинцы попасть в Европейский Союз – читайте по этой ссылке.
Читайте также:
- Будут ли штрафовать невакцинированных украинцев: ответ Минздрава
- Новые правила борьбы с пандемией: в Сингапуре невакцинированные будут лечиться от CОVID-19 за свой счет
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.