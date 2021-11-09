В МИД Украины разъяснили, кто может попасть в Бельгию после закрытия границ

В МИД Украины разъяснили, кто может попасть в Бельгию после закрытия границ

Решение может быть пересмотрено при улучшении эпидситуации в Украине.

Сегодня, 9 ноября, Бельгия внесла Украину в список "красных стран". Это означает, что ограничиваются поездки для украинцев с туристической целью, но путешествия по уважительным причинам и транзит разрешаются.

Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии.

Также читайте ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран

В ведомстве отметили, что решение о запрете въезда в страну может быть пересмотрено в случае улучшения эпидситуации в Украине.

Кому разрешен въезд в Бельгию от 9 ноября:

Лицам, имеющим бельгийское гражданство;

Лицам, имеющим основное место жительства в Бельгии;

Одному из супругов или партнеру лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющее основное место жительства в Бельгии;

Детям лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющего основное место жительства в Бельгии или его партнера, если они живут под одной крышей;

Лицам, путешествующим транзитом через Бельгию из страны с очень высоким риском в страну Европейского Союза или Шенгенскую зону, гражданином которой они являются или где они имеют основное место жительства;

Лицам, осуществляющим транзит за пределы Европейского Союза и Шенгенской зоны (транзит через страну высокого риска, не выходя из международной зоны аэропорта или транзит в Бельгии из страны высокого риска, не выходя из зоны аэропорта, не входящей в Шенгенскую зону);

Лицам, путешествующим по веским гуманитарным причинам;

Транспортному и грузовому персоналу, морякам, экипажам буксиров, летчикам и другому персоналу, работающему на морских ветровых электростанциях, путешествующим с рабочими целями. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем.

Правила въезда для граждан, относящихся к вышеуказанным категориям

Перед прибытием в Бельгию украинцы должны заполнить Passenger locator form (PLF), независимо от того, каким видом транспорта путешествуете или как долго планируете находиться в Бельгии или за границей. Лица старше 12 лет должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее, чем за 72 часа до прибытия в Бельгию.

Граждане должны пройти тестирование в Бельгии в 1-й день (резиденты и нерезиденты) и 7-й день (резиденты и нерезиденты). Все лица, возвращающиеся из третьей страны с очень высоким риском, также должны провести 10 дней на карантине. Тестирование и карантин распространяются даже на полностью вакцинированных людей.

Напомним, Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран из-за ухудшения с заболеваемостью коронавирусом. О том, смогут ли теперь украинцы попасть в Европейский Союз – читайте по этой ссылке.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку