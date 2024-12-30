В МИД Украины сказали, чему будет способствовать сведение на нет российского присутствия в Сирии

Речь идет о стабильности не только самой Сирии.

В МИД Украины высказались о последствиях выхода российских войск из Сирии. Да, это будет способствовать стабильности.

Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки. Даже если это займет некоторое время", — подчеркнул он.

Напомним, визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Сирию проходит по поручению президента Владимира Зеленского. Он также ожидает отчет о визите.

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