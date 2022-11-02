В МИДе Ирана ответили на сообщение о планах напасть на Саудовскую Аравию

В МИД Ирана сообщения о нападении на Саудовскую Аравию назвали "безосновательными обвинениями".
В Министерстве иностранных дел Ирана отрицали информацию о планах Тегерана вторгнуться в Саудовскую Аравию, о чем днем ранее сообщали западные СМИ.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Нассер Канаани, пишет Reuters.
Иран отмечает, в среду, 2 ноября, Иран возразил, что несет угрозу Саудовской Аравии, после того, как Wall Street Journal со ссылкой на разведданные США предупреждили о неизбежной атаке со стороны Ирана. Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани сказал, что сообщения об угрозе Ирана против Саудовской Аравии являются "безосновательными обвинениями".
Иран в ближайшее время может напасть на Саудовскую Аравию
1 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц королевства и американских чиновников проинформировало, что Иран намерен в ближайшее время напасть на Саудовскую Аравию и Ирак. В статье указано, что саудовская сторона направила в США собственные разведывательные данные с подтверждениями планов Ирана.
В ответ Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил. В Совете нацбезопасности США сказали, что обеспокоены информацией и готовы ответить на нападение со стороны Ирана.
Тегеран обострил конфликт с Саудовской Аравией. Иран обвинял королевство, а также США и Израиль в подстрекательстве к протестам против власти на своей территории.
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