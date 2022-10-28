В Милане неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра: один человек убит

В миланском торговом центре Ассаго 46-летний мужчина напал на посетителей с ножом, убив одного из сотрудников заведения и ранив еще несколько человек.

Об этом сообщает издание ANSA.

В сообщении указывается, что мужчина зашел в торговый центр, взял нож и начал наносить удары всем, кто был рядом, пока его не остановили.

По предварительной информации были ранены 5 человек, один из которых скончался от полученных ранений. Сообщается, что погибшим был сотрудник торгового центра.

Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один из пострадавших игрок футбольного клуба "Арсенал" Пабло Мари.

Нападавший был задержан правоохранителями. Сообщается, что мужчина ранее судим, а последний год проходил лечение от депрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в центре Амстердама два человека получили ранения.