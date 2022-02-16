В министерстве иностранных дел Великобритании ярко проявили свою солидарность с украинцами: фото

В министерстве иностранных дел Великобритании ярко проявили свою солидарность с украинцами: фото

Правительственное здание подсветили цветами национального флага Украины.

Вечером в среду, 16 февраля, когда в Украине на фоне угрозы российского вторжения праздновали День единства, внешнеполитическое ведомство Великобритании продемонстрировало жест солидарности с нашим государством.

Об этом сообщили в Twitter британского МИД.

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Здание офиса министерства иностранных дел Великобритании подсветили цветами национального флага Украины, как говорится в сообщении, "в знак солидарности с народом Украины".

Напомним, вечером 16 февраля здание правительства в Киеве, а также здания областных государственных администраций во всех регионах Украины подсветили сине-желтыми цветами.

В этот же день украинцы во всех регионах демонстрировали сплоченность вопреки запугиваниям большой войной из-за вторжения России. Во многих городах жители вышли на улицы с государственными флагами.

День Единства: по всей стране поднимали желто-синие флаги

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