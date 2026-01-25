В Миннеаполисе силовики второй раз за месяц застрелили человека: город охватили протесты

Федеральные иммиграционные агенты застрелили мужчину / © Associated Press

Реклама

Три недели спустя после скандального убийства женщины в Миннеаполисе сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в том же городе снова застрелили человека.

Об этом пишет CNN.

В ходе операции по депортации в Миннеаполисе в субботу, 24 января, сотрудник федеральной полиции произвел «оборонительные выстрелы» в мужчину, приблизившегося к полицейским с пистолетом, заявило министерство внутренней безопасности США.

Реклама

После того, как сотрудники пограничного патруля попытались его разоружить, он оказывал «силовое сопротивление» и сотрудник пограничной службы открыл огонь, опасаясь «за свою жизнь, а также за жизнь и безопасность других полицейских», отмечается в заявлении. Ведомство также опубликовало фотографию, изображающую, вероятно, принадлежащий мужчине полуавтоматический пистолет калибра 9 мм.

В США силовики из иммиграционной службы застрелили мужчину / © Associated Press

Инцидент произошел, когда сотрудники пограничной службы пытались задержать мигранта без разрешения на пребывание.

Инцидент вызвал массовые протесты и резкую реакцию со стороны местных и штатных властей.

Как сообщил глава полиции Миннеаполиса Брайан О’Гара, погибшему было 37 лет. По его словам, мужчина был законным владельцем огнестрельного оружия и имел разрешение на его ношение, а единственными предварительными контактами с полицией были штрафы за нарушение ПДД.

Реклама

По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), во время инцидента у мужчины был при себе пистолет и два магазина к нему. В ведомстве заявили, что агенты действовали в условиях «самообороны» после того, как мужчина якобы сопротивлялся при попытке его разоружить. В то же время, местная полиция подчеркнула, что обстоятельства происшествия еще проверяются.

В США силовики из иммиграционной службы застрелили мужчину / © Associated Press

Глава полиции О’Гара обратился с призывом к спокойствию как к протестующим, так и к федеральным силовикам.

«Мы требуем, чтобы федеральные агентства, работающие в нашем городе, действовали с той же дисциплиной, гуманностью и добродетелью, которых требует эффективная правоохранительная деятельность», — заявил он.

Губернатор штата Тим Уолз подверг резкой критике действия федеральных агентов и призвал Белый дом немедленно вывести их из штата.

Реклама

«Миннесота больше этого не будет терпеть. Это противно. Президент должен немедленно прекратить эту операцию и унести тысячи жестоких, неподготовленных агентов из нашего штата», — написал Уолз в соцсети X.

Напомним, 7 января агент иммиграционной полиции ICE во время рейда в Миннеаполисе застрелил гражданку США Рене Николь Гуд. Власти города и штата высказались против действий иммиграционной полиции. Мэр Миннеаполиса демократ Джейкоб Фрей потребовал от агентов ICE «забраться из города», заявив, что их действия представляют угрозу безопасности жителей.

Губернатор Уолц заявил, что использование судебной системы против политических оппонентов — авторитарная практика. По его словам, единственным человеком, не ставшим объектом расследования в связи с гибелью Рене Гуд, остается федеральный агент, применивший против него оружие.