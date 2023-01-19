В Минобороны Беларуси после взлетов истребителей анонсировали подготовку "заданий по назначению"

Минобороны Беларуси 19 января заявило о подготовке войск РБ и РФ к выполнению задач по назначению.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по назначению", — говорится в сообщении.

Также читайте В Беларусь второй раз за месяц прибыл Лавров: с кем планирует встретиться прихвостень Путина

Отметим, что с 10:00 в белорусских Мачулищах начали взлетать МиГ-31К ВКС РФ. По состоянию на сейчас взлетело уже три таких судна. В связи с авиаактивностью в Беларуси в регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, в Беларуси с утра 19 января зафиксировано увеличение авиационной активности. Над Беларусью фиксируются полеты вертолетов ВКС РФ, так же в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

Читайте также: