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В Минобороны Беларуси после взлетов истребителей анонсировали подготовку "заданий по назначению"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2006
Время на прочтение
1 мин
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В Минобороны Беларуси после взлетов истребителей анонсировали подготовку "заданий по назначению"

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

В Мачулищах взлетели три МиГ-31К ВКС РФ

Минобороны Беларуси 19 января заявило о подготовке войск РБ и РФ к выполнению задач по назначению.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по назначению", — говорится в сообщении.

Отметим, что с 10:00 в белорусских Мачулищах начали взлетать МиГ-31К ВКС РФ. По состоянию на сейчас взлетело уже три таких судна. В связи с авиаактивностью в Беларуси в регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, в Беларуси с утра 19 января зафиксировано увеличение авиационной активности. Над Беларусью фиксируются полеты вертолетов ВКС РФ, так же в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

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Дата публикации
Просмотры
2006
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