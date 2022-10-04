В Минобороны Беларуси "заподозрили" Запад в подготовке к войне

Беларусь обратила внимание на "агрессивную политику НАТО и соседей" и не может оставить это без внимания.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин после заседания, которое проводил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко, сообщает "Правда Гомель".

"Обстановка сегодня действительно сложная. Уже раскрыт ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран, обозначивших свои цели, которых они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем. На все эти угрозы, которые могут возникнуть, мы будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства", — сказал Хренин.

По его словам, прикрываясь вымышленной "угрозой с Востока", страны НАТО и соседние с Белоруссией государства не просто милитаризуются, а готовы к войне.

"Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно проверяем обстановку, видим, что они делают. Выходим из этого и прорабатываем конкретные и адекватные меры реагирования", — добавил он.

Напомним, что Лукашенко поручил проверить находящийся в запасе военнообязанный состав. Соответствующее заявление самопровозглашенный президент Беларуси сделал во время совещания по военной безопасности в министерстве обороны.

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