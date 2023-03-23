В Минобороны Беларуси заявили о создании нового ракетного полка у украинской границы

В Минобороны Беларуси заявили о сформировании нового зенитного ракетного полка, который располагается примерно в 60 км от Украины.

В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк, базирующийся в 60 км от Ровенской области.

Об этом сообщили в Минобороны РБ.

"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", — говорится в сообщении.

В белорусском Минобороны утверждают, что сегодня, 23 марта, вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и якобы "в торжественной обстановке вручит ключи от квартир военнослужащим, прибывшим в Лунинец для прохождения службы".

Отметим, в украинской разведке говорят, что пока не видят накопления российских войск в Беларуси. Уровень угрозы из соседней страны низкий. Также враг не имеет необходимой ударной группировки.

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